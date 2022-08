Incidente stradale a Roncone, tre persone ferite

domenica, 28 agosto 2022

Roncone – Incidente stradale a Roncone (Trento), con lo scontro tra due vetture. Tre persone sono rimaste ferite e il conducente di un’utilitaria, 43enne, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. Feriti anche un bambino di 15 anni e una donna.

Sul posto sono giunti l’ambulanza di Trentino Emergenza,. l’elicottero dalla centrale operativa di Trento, i carabinieri e i vigili del fuoco. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dello scontro tra due auto, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la sede stradale. Il traffico ha subito per circa un’ora rallentamenti.