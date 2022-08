Incidente stradale a Dro, ferito l’autista 29enne

giovedì, 11 agosto 2022

Dro (Trento) – Incidente stradale a Ceniga di Dro (Trento), auto finisce fuori strada terminando la corsa in un campo. Il giovane autista, 29 anni, residente in zona, stava rientrando dopo il lavoro quando, per cause al vaglio degli inquirenti, è finito fuori strada. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con Polisoccorso e 2 mezzi di supporto, 11 militi, una pattuglia del Radiomobile di Riva del Garda, l’ambulanza di Trentino emergenza con l’equipe medica che hanno stabilizzato il ferito.

Successivamente il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Arco (Trento) per accertamenti.

di Da. Pap.