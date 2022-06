Incidente nella notte a Ponte di Legno: gravissimo 15enne

domenica, 5 giugno 2022

Ponte di Legno – Incidente nella notte in via Trento a Ponte di Legno (Brescia): un ragazzo è caduto da una moto ed ha riportato gravissimi traumi. La richiesta d’intervento è giunta pochi minuti dopo le tre e sul posto sono giunte l’automedica e l’eliambulanza dalla centrale operativa di Brescia e i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Breno.

L’equipe medica ha stabilizzato il 15enne, che è stato trasportato d’urgenza con l’eliambulanza del 118 agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. La prognosi è riservata. Con lui è rimasto ferito anche un altro ragazzo, 20enne, che era con lui sul motorino e che è stato trasportato all‘ospedale di Esine in codice giallo. Sono in corso accertamenti per chiarire quanto accaduto e ricostruire la dinamica dell’incidente.