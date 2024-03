Incidente nel cantiere Loppio-Busa, verifiche sulla sicurezza da parte della Provincia

venerdì, 22 marzo 2024

Mori (Trento) – Dopo l’incidente sul lavoro accaduto nella notte nel cantiere del collegamento San Giovanni-Cretaccio con tre feriti (nella foto credit vigili del fuoco di Riva del Garda), la Provincia autonoma di Trento ha compiuto i necessari accertamenti sulla vicenda.

I tecnici stanno supportando le forze dell’ordine nella raccolta degli elementi per la ricostruzione della dinamica dei fatti, che hanno causato il ferimento di tre operai. Sul posto anche l’Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Uopsal) dell’Azienda sanitaria. Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale al lavoro Achille Spinelli si sono interessati alle condizioni di salute delle persone coinvolte.

La Provincia conferma la massima attenzione rispetto al tema della sicurezza sui posti di lavoro.

Il cantiere non è sotto sequestro, mentre il mezzo sollevatore, che non risultava agganciato regolarmente, è stato invece sequestrato dalle autorità competenti.