Incidente con la motoslitta a Livigno, muore dentista milanese

sabato, 12 marzo 2022

Livigno – Indagini per chiarire quanto accaduto nell’incidente con la motoslitta costato la vita a Roberto Ellisse, 66 anni, dentista, residente nel Milanese. Secondo quanto finora ricostruito il dentista con la moglie stavano compiendo una gita con motoslitta nella zona del Passo Foscagno, quando per cause i fase di accertamento la motoslitta si è rovesciata, finendo in un fossato non lontano dalla statale che unisce Livigno (Sondrio) a Bormio.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’equipe medica del 118 che ha constatato il decesso del dentista, mentre la moglie è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo.