Incidente a cima Cavallazza, muore escursionista 71enne

mercoledì, 1 giugno 2022

San Martino di Castrozza – Incidente mortale a Passo Rolle: escursionista, 71enne, residente a Vicenza, ha perso la vita durante la discesa da Cima Cavallazza. L’escursionista ha perso la vita mentre, insieme alla moglie, stava affrontando la discesa dalla forcella che unisce cima Cavallazza a cima Cavallazza Piccola.

Un probabile errore di valutazione ha spinto la coppia ad imboccare una traccia ingannevole di sentiero e l’uomo è precipitato per un centinaio di metri, scivolando su erba secca e salti di roccia. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 da parte della moglie, che non riusciva più a vedere né sentire il marito, è arrivata nella tarda mattinata.

Il Tecnico di centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il coordinatore dell’area operativa Trentino orientale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, che ha dapprima raggiunto la donna, a quota 2120 metri, per poi – una volta localizzato e ricevute le necessarie autorizzazioni – recuperare il corpo del 71enne con l’aiuto di due soccorritori. I vigili del fuoco di San Martino di Castrozza (Trento) hanno preso in custodia la salma nell’attesa del trasferimento alla camera mortuaria