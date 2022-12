Incendio in un’abitazione e mansarda di Rodengo Saiano

mercoledì, 28 dicembre 2022

Rodengo Saiano (Brescia) – Incendio in un’abitazione di Rodengo Saiano (Brescia) al confine con Ome, originato molto probabilmente dal difettoso funzionamento di una canna fumaria. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Brescia con sei mezzi che hanno lavorato fino a sera per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Le fiamme hanno avvolto il sottotetto della mansarda e si sono propagate all’abitazione vicina. Non si registrano intossicati o ustionati.

Sul posto erano presenti, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia locale. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.