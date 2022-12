Incendio in un’abitazione di Dimaro, al lavoro i vigili del fuoco

domenica, 18 dicembre 2022

Dimaro Folgarida (Trento) – Intervento nella notte dei vigili del fuoco per domare l’incendio del tetto di un’abitazione nella frazione Carciato di Dimaro Folgarida (Trento). L’allarme è scattato attorno alle 23 di ieri e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Dimaro con la collaborazione dei colleghi di Malé, Cles e Monclassico. Le fiamme hanno interessato il tetto di una casa nella frazione del paese solandro, che si sono propagate al sottotetto.

Sono in corso accertamenti sulle cause, molto probabilmente il rogo è partito da una canna fumaria. L’intervento si è concluso attorno alle 5 di stamani. Ai vigili del fuoco è giunta la vicinanza e il rignraziamento per il lavoro svolto dal sindaco Andrea Lazzaroni, che ha raggiunto Carciato durante le operazioni di spegnimento dell’incendio.