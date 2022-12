Incendio e soccorso persona: due Interventi dei vigili fuoco di Dro

domenica, 4 dicembre 2022

Dro (Trento) – Giornata di gran lavoro per i vigili del fuoco di Dro (Trento). Anche nella ricorrenza della patrona Santa Barbara, i vigili del fuoco di Dro sono stati chiamati per due emergenze: la prima per un soccorso di una persona in via Mazzini a Dro, i pompieri sono usciti con tre mezzi, dieci vigili facenti parte della squadra reperibile con il caposquadra, in supporto al personale di Trentino emergenza e i carabinieri.

Nel pomeriggio sono stati allertati nuovamente per incendio canna fumaria in località lago a Dro: i vigili del fuoco sono usciti con tre mezzi, Aps, Polisoccorso e mezzo di supporto, 10 vigili. Per fortuna i danni all’abitazione sono stati limitati, il tutto si è risolto in un’ora.