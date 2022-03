Incendio a Tirano, distrutti oltre 13 ettari di bosco

martedì, 15 marzo 2022

Tirano – Oltre 13 ettari di bosco distrutto dall’incendio divampato sopra le località Baruffini e Roncaiola a Tirano. E’ questo il primo bilancio tracciato dai vigili del fuoco e dalla squadre antincendio che hanno lavorato nelle ultime giornate per domare le fiamme. La cause sono ancora da valutare, ma non è scartata l’ipotesi dolo. Il rogo era divampato , nel tardo pomeriggio di venerdì e nella giornata di sabato per il vento il fronte si è allargato e le alte fiamme avrebbero incenerito oltre 13 ettari di bosco. Sono intervenuti i tecnici e volontari dell’antincendio boschivo, il servizio della Comunità montana di Tirano ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con elicotteri e due canadair che hanno fatto la spola per rovesciare l’acqua prelevata dal lago di Iseo.