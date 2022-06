Incendi ad Arco, distrutti tre ripetitori telefonici

venerdì, 24 giugno 2022

Arco – Incendi in tre zone di Arco (Trento), che hanno distrutto altrettanti ripetitori telefonici. Sul posto i vigili del fuoco di Arco, Dro e dell’Alto Garda che hanno lavorato dalla notte fino alla mattinata per domare gli incendi e mettere in sicurezza la zona.

L’allarme alle 3:35 e sul posto – in via Cavallo, via Gobbi e in località Caneve si sono portati i pompieri che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area e i carabinieri di Arco, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e non escludono alcuna ipotesi.

I danni sono stati ingenti e sono già stati effettuati sopralluoghi da parte dei tecnici.