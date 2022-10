In Trentino due tragedie stradali, Riva del Garda piange Andrea Bertoldi

sabato, 8 ottobre 2022

Lona Lanes (Trento) – In Trentino due tragedie stradali, la prima nella notte e l’altra nelle prime ore del pomeriggio. Nel primo incidente – accaduto nella notte a Varignano di Arco (Trento) – è morto Andrea Bertoldi (nella foto), 43 anni, sposato, padre di due figli di 11 e 7 anni. Il 43enne in sella alla sua morto è finito contro una recinzione e non ha avuto scampo. Andrea Bertoldi era molto conosciuto per la sua attività nelle macellerie Di Montagna a Riva del Garda (Trento). Vani sono stati i trentativi dell’equipe medica di Trentino Emergenza di rianimarlo, sul posto i carabinieri di Riva del Garda per i rilievi dell’incidente.

Il secondo incidente mortale oggi pomeriggio a Lona Lases (Trento): un motociclista si è scontrato con un un pulmino sulla provinciale 71 ed è finito sotto il mezzo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del paese, che hanno utilizzato una autogru per estrarre il centauro privo di vita, e le forze dell’ordine. L’equipe medica giunta con l’elicottero dalla centrale operativa di Trento non ha potuto fare altro che constatare il decesso.