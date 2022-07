Il questore sospende l’attività in un bar di Bolzano

venerdì, 1 luglio 2022

Bolzano – Chiuso temporaneamente un bar a Bolzano. Il questore di Bolzano ha disposto la sospensione per 5 giorni della licenza d’esercizio del Bar “Pia” di Bolzano.

Il provvedimento è stato adottato dopo una approfondita istruttoria volta a conoscere tutti gli elementi di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, a seguito di una violenta rissa scoppiata nel corrente mese presso il locale tra soggetti in stato di alterazione alcolica e da sostanze stupefacenti, durante la quale un tunisino rimaneva gravemente ferito da una coltellata.

La situazione di pericolo venutasi a determinare ha coinvolto anche altre persone presenti nel locale, talune aggredite da uno dei violenti particolarmente esagitato.

La sospensione della licenza si è resa dunque necessaria per sottrarre temporaneamente tale punto di ritrovo agli abituali frequentatori e per dare loro un segnale circa la necessità di un cambiamento sostanziale dei comportamenti, pericolosi per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.