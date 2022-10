Il questore sospende l’attività di un esercizio pubblico ad Andalo

giovedì, 13 ottobre 2022

Andalo Valtellino (Sondrio) – Il questore della Provincia di Sondrio, su proposta della Stazione dei Carabinieri di Delebio (Sondrio), ha emanato un provvedimento di sospensione della licenza di esercizio pubblico per un periodo di dieci giorni nei confronti di un locale ad Andalo Valtellino (Sondrio).

La proposta è stata avanzata dai carabinieri a seguito di molteplici episodi di turbativa dell’ordine e della quiete pubblica avvenuti nel citato locale, messosi quindi nel tempo negativamente in luce quale abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque, con il loro comportamento, potevano costituire un pericolo per la sicurezza dei cittadini.

La questura, concordando in pieno con la proposta e valutata la necessità di adottare misure idonee a prevenire nuovi episodi di tal genere, ha emanato il provvedimento in questione, che ha imposto al locale la sospensione delle proprie attività per 10 giorni.

Nella mattinata odierna, carabinieri e poliziotti, dopo le notifiche al titolare dell’attività, hanno quindi posto all’ingresso del locale l’avviso della misura applicata. Il provvedimento potrebbe essere in futuro nuovamente irrogato, con imposizioni anche maggiormente restrittive, qualora episodi dello stesso genere dovessero tornare a verificarsi.