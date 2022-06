Controlli dei motociclisti nel “Ponte” della Pentecoste sui passi altoatesini

sabato, 11 giugno 2022

Bolzano – I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano (compagnie di Egna, Brunico, Bolzano e Merano) i primi 6 giorni di giugno, in occasione del lungo “ponte” che ha unito la festa della Repubblica con la festa della Pentecoste, hanno svolto diversi posti di controllo nei pressi dei passi montani. Sono stati interessati i passi della Pennes, Palade, Mendola, Furcia, Monte Croce, Stalle, Cime Bianche, Gardena, Sella, Campolongo, Erbe, Costalunga, Nigra, San Lugano, Stelvio, Tubre, Resia.

I militari dell’Arma hanno in dotzione moto Guzzi, BMW, Aprilia e Ducati. Il servizio ovviamente è mirato alla sicurezza stradale poiché non sempre i motociclisti sono tutti ligi alle regole. Inoltre la finalità è anche quella di tutela dell’ambiente – soprattutto trovandosi in montagna – dall’inquinamento acustico.

Il traffico veicolare non è stato eccessivo, sono stati controllati 57 motociclisti e 10 automobilisti. La maggior parte sono stati rispettosi delle norme che regolano la circolazione stradale. Purtroppo però non è stato così per tutti e sono state contestate 13 violazioni del codice della strada con una decurtazione complessiva di 10 punti.

La violazioni più diffusa è stata l’omessa revisione periodica (probabilmente qualche motociclista preso dalla smania di uscire con il bel tempo non è passato dal meccanico dopo che la revisione era scaduta nel corso dell’inverno). In un caso il veicolo è stato sottoposto a fermo poiché privo di targa (e quindi non può circolare). Un sorpasso in linea continua e uno senza carta di circolazione (che però se porterà in visione al più vicino ufficio di polizia gli costerà solo una quarantina di euro di sanzione). I militari di Merano ne hanno pizzicato uno al telefonino mentre guidava la moto… L’uso dell’auricolare se è obbligatorio per tutti i conducenti diventa indispensabile per un motociclista, per ovvi motivi di equilibrio. Gli specifici controlli predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano proseguiranno per tutto il periodo estivo.

CONTROLLO STRAORDINARIO A LAIVES

I Carabinieri della Compagnia di Egna e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Laives, nell’arco della serata del 10 giugno hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio concentrato nell’abitato di Laives (Bolzano). Finalità del servizio è stata quella di aumentare la percezione della sicurezza nella popolazione di quel comune attraverso un attento controllo e monitoraggio delle aree di maggior aggregazione specie dei giovani, quali piazze, parchi e locali pubblici, anche allo scopo di prevenire e contrastare il consumo di stupefacenti tra gli stessi. Nell’ambito del servizio si è proceduto a controllare quindici esercizi pubblici, identificare oltre novanta persone e controllare più di quaranta conducenti di veicoli a tre dei quali sono state contestate violazioni per mancato rispetto di norme alla circolazione stradale. Nel corso del monitoraggio del parco comunale di via Marconi, inoltre, luogo normalmente frequentato da famiglie con bambini, occultata sotto una panchina, i cani Zico ed Heni hanno rinvenuto un involucro contenente quasi due grammi di Hashish. Sono in corso indagini da parte di Carabinieri della Stazione di Laives per individuare chi possa aver nascosto ed a quale fine la droga nel parco. Per quanto riguarda l’andamento dell’ordine e della sicurezza pubblica nel comune di Laives è da rappresentare che negli ultimi sei mesi sono stati incrementati in modo significativo servizi del tipo di quelli della serata scorsa e ciò ha permesso di impedire la commissione di rapine e incrementare di quasi il 29% il numero delle persone denunciate.