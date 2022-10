Idro, in ferrata con la bici in spalla: soccorso escursionista in difficoltà

mercoledì, 19 ottobre 2022

Idro – Intervento ieri sera per la Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino bresciano. Un turista italiano in bicicletta stava percorrendo la ferrata Sasse al Lago d’Idro con la bici in spalla. A un certo punto, circa a metà ferrata nel territorio bresciano, si è ritrovato in una zona impervia, era illeso ma sfinito e allora ha chiesto aiuto. La centrale ha attivato i soccorsi e l’uomo è stato localizzato, raggiunto dalla squadra, messo in sicurezza e infine evacuato attraverso una delle vie di fuga con il gommone dei Vigili del fuoco.