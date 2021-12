Green pass: ventenne valtellinese denunciato per sostituzione di persona

lunedì, 20 dicembre 2021

Sondrio – Ventenne denunciato per sostituzione di persona che aveva esibito un green pass non suo e per favoreggiamento l’amico che glielo aveva ceduto. E’ uno dei risultati dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Sondrio del fine settimana: in media sono state controllate 150 persone al giorno e 25 attività aperte al pubblico al giorno.

I controlli effettuati dai militari non si sono limitati al controllo del green pass con l’app “Verifica C19” ma sono stati estesi al riscontro dei documenti d’identità.

Nel corso di uno di questi controlli effettuati all’interno di un ristorante della bassa valle, i carabinieri hanno controllato il green pass di due amici ventenni. Quando hanno chiesto i documenti è stato subito chiaro cosa fosse avvenuto poco prima: per entrare nel locale dove il titolare, giustamente, controllava il possesso del green pass degli avventori al momento dell’accesso, uno dei due amici aveva ceduto all’altro il proprio certificato verde.

Il caso più eclatante: i militari hanno denunciato per sostituzione di persona il ventenne che aveva esibito un green pass non suo e per favoreggiamento l’amico che glielo aveva ceduto.