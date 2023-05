Grandinata sull’Alto Garda, camper finisce nel lago

martedì, 30 maggio 2023

Riva del Garda – Violento temporale e grandinata eccezionale in serata sull’Alto Garda. Colpita soprattutto la cittadina di Torbole (Trento). Il nubifragio, con forte vento, si è presto trasformato in una bufera di grandine proseguita a lungo, che alla fine ha provocato vasti allagamenti, con i chicchi a formare una superficie omogenea di ghiaccio, come in una nevicata.

Per i vigili del fuoco di Riva del Garda, una decina di interventi per un atipico fronte temporalesco sceso dal Monte Baldo che ha colpito il centro di Torbole.

Il primo intervento per un camper spinto dal vento nel lago, fortunatamente nessun ferito. Il mezzo è stato recuperato con i verricelli. Piazza Goethe ricoperta di grandine e numerosi negozi allagati. In azione le pompe aspira liquidi. Foto e Video @VVF Riva del Garda.

VIDEO

Il fenomeno ha reso impossibile anche la circolazione sulla Gardesana, non si registrano danni alle persone.