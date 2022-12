Furto su auto in sosta, arrestati a Madruzzo

sabato, 10 dicembre 2022

Madruzzo – I carabinieri della Stazione di Madruzzo hanno arrestato in flagranza di reato due giovani italiani, rispettivamente di 29 e 25 anni, già noti alle Forze dell’Ordine per i loro trascorsi, per essersi resi responsabili di un furto su di un’auto in sosta.

In particolare, a seguito di analoghi episodi delittuosi verificatisi recentemente in zona, i carabinieri di Madruzzo avevano già da qualche giorno avviato una serie di mirati controlli sul territorio proprio nelle fasce orarie ritenute più “a rischio”. In tal senso, proprio durante uno di questi servizi, i militari hanno avuto modo di notare una Fiat 500 bianca che, dopo aver proceduto lentamente per un tratto, ha ad un certo punto arrestato la propria marcia accanto ad un’auto parcheggiata nella località San Siro di Madruzzo: a questo punto i due occupanti sono scesi e – dopo aver infranto il finestrino posteriore destro – hanno asportato dall’interno del veicolo una borsa, per poi allontanarsi rapidamente dal luogo del furto.

È stato tuttavia proprio in questo momento che i carabinieri – che stavano già monitorando l’intera scena – sono intervenuti fermando l’auto in fuga e rinvenendo la refurtiva in possesso dei due uomini, i quali sono stati dunque tratti in arresto e condotti presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Trento in attesa dell’udienza di convalida tenutasi presso il Tribunale di Trento, all’esito della quale venivano posti entrambi ai domiciliari.