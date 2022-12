Furto in negozio, 31enne arrestato dai carabinieri a Trento

giovedì, 22 dicembre 2022

Trento – La Stazione Mobile dei Carabinieri di Trento ha permesso, ancora una volta, di individuare ed affidare alla giustizia un 31enne responsabile di furto aggravato presso un esercizio commerciale di via Oss Mazzurana a Trento.

Si tratta, di un cittadino algerino, residente in provincia e già noto alle forze dell’Ordine per i suoi trascorsi, il quale, nella giornata di ieri, dopo essere – appunto – entrato in un negozio di vestiario, ha asportato con destrezza dagli scaffali vari capi di abbigliamento, danneggiandone peraltro alcuni nel tentativo di rimuovere la così detta placca antitaccheggio. Successivamente, mentre stava cercando di occultare quanto asportato all’interno della propria giacca, l’uomo è stato notato dal personale dell’esercizio commerciale il quale, dopo averlo visto uscire, ha iniziato ad inseguirlo sulla pubblica via. E’ stato a questo punto che i carabinieri, di presidio nelle immediate vicinanze, hanno notato la scena, intervenendo risolutamente e tempestivamente a bloccare il fuggitivo. La refurtiva è stata così interamente rinvenuta e quindi restituita all’esercizio commerciale, mentre l’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza di via Barbacovi, presso il comando provinciale carabinieri, dove ha trascorso la notte e oggi è stato processato per direttissima presso il Tribunale di Trento.

Sempre con riferimento al contrasto ai furti presso gli esercizi commerciali, è invece della sera del 19 dicembre un ulteriore intervento effettuato dai carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM di Trento, che hanno individuato e denunciato un 35enne italiano, pluripregiudicato, che, approfittando dell’ora tarda e dunque del buio, stava cercando di forzare l’accesso ad una “casetta” dei mercatini di Natale destinata alla rivendita di generi alimentari in piazza Cesare Battisti.