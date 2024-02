Fumo da una mansarda, intervento dei vigili del fuoco a Ponte di Legno

sabato, 17 febbraio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Mobilitazione a metà pomeriggio a Ponte di Legno (Brescia): alcuni passanti e residente nel condominio di via Baslini hanno notato del fumo uscire dal balcone da una mansarda ed hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Ponte di Legno, dai distaccamenti di Vezza d’Oglio, Edolo Breno e Darfo Boario con cinque squadre e l’autoscala.

I pompieri hanno raggiunto la mansarda e scoperto che il fumo era legato a cenere lasciata in un cartone che stava provocando un principio d’incendio di una parte in legno. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza e bonificato l’appartamento. L’intervento si è concluso una manciata di minuti dopo le 17.

di A.Pa.