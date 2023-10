Frana in Valposchiavo, chiusa la strada per il Passo Bernina

domenica, 29 ottobre 2023

Valposchiavo – Uno smottamento nella zona di Pozzolascio ha provocato la chiusura della strada per il Passo Bernina. Le precipitazioni dei giorni scoprsi hanno provocato il distacco di sassi e terra, finiti sulla carreggiata della strada della Valposchiavo, che porta al passo Bernina e in Engadina.

I lavori per rimuovere i mille metri cubi di materiale finito sulla sede stradale sono stati subito avviati ed entro domani potrebbe essere liberata la carreggiata consentendo il passaggio dei veicoli almeno in senso alternato. Notevoli dunque i disagi per chi anche quotidianamente dalla Valtellina attraverso il passo alpino psi reca per lavoro in Engadina. Per raggiungere Livigno dalla Valtellina è possibile farlo comunque dal passo Foscagno.