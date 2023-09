Forcola, in corso le ricerche di una donna di 56 anni

lunedì, 18 settembre 2023

Forcola (Sondrio) – Sono in corso le ricerche di una donna di 56 anni, dispersa nella zona di Cà Redonda, in territorio di Forcola (Sondrio), a circa 1000 metri di quota, che non ha fatto rientro nella serata di ieri.

Sono impegnati i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina – Val chiavenna del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i vigili del fuoco e la Protezione civile. L’attivazione è partita nella serata di ieri e stanno proseguendo in un vasto campo. La 56enne era uscita per un’ escursione e alla ricerca di funghi.

di Ch. P.