Finisce sugli scogli a Malcesine, recuperato pilota di parapendio

domenica, 14 agosto 2022

Riva del Garda – Pilota di parapendio finisce sugli scogli a Malcesine (Verona). I vigili del fuoco di Riva del Garda e la MDA in servizio di addestramento e sorveglianza è intervenuta per un supporto elicottero sulla scogliera del prato adibito a zona di atterraggio per i parapendii a Malcesine in via Gardesana. Arrivati sul posto hanno fornito assistenza all’elisoccorso Trentino e alla locale ambulanza del SUEM.

Il pericolante immobilizzato è stato poi elitrasportato al Santa Chiara di Trento. Presente un mezzo terrestre per il supporto e la squadra nautica della Polizia di Stato.