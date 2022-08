Due spacciatori arrestati dai carabinieri di Mori e Rovereto

martedì, 16 agosto 2022

Rovereto – I carabinieri della Compagnia di Rovereto (Trento) hanno effettuato due distinti interventi antidroga, traendo in arresto in flagranza di reato due persone e denunciandone altre due, tutte residenti in Vallagarina e con precedenti specifici.

I carabinieri della Stazione di Mori (Brescia), nutrendo sospetti sul conto di due uomini di 59 e 31 anni e ritenendo che gli stessi fossero coinvolti in attività di spaccio hanno deciso di tenerli sotto stretta osservazione. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno fermato i due sospettati, trovandoli in possesso di qualche grammo di sostanza stupefacente e pertanto, hanno deciso di estendere la perquisizione alla loro abitazione di Mori, ove hanno rinvenuto e sequestrato 3 panetti di hashish, stupefacente sintetico del tipo DMT, 7 piante di canapa poste in essicazione in una stanza e altre 15 piante interrate nell’orto. L’attività si è conclusa con l’arresto del più anziano dei due e la denuncia dell’altro.

Nell’altra operazione i militari hanno arrestato un 28enne latino-americano, all’esito di una approfondita perquisizione eseguita presso l’abitazione che condivide con la compagna 27enne. Qui, i militari hanno rivenuto, all’interno della camera da letto, 51 grammi di cocaina occultati in una scatola dentro l’armadio e altri 5 grammi della stessa sostanza, suddivisi in tre involucri. La fidanzata è stata invece trovata in possesso di 11 grammi di hashish, custoditi nella borsetta, detenuti per uso personale e pertanto sottoposti a sequestro amministrativo.

Il giovane, è stato condotto presso la casa circondariale di Trento, a disposizione della locale Procura della Repubblica, la compagna, invece, è stata segnalata al Commissariato del Governo di Trento, in quanto assuntrice di sostanze stupefacenti.