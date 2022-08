Due incidenti stradali a Dro: tre persone ferite

mercoledì, 31 agosto 2022

Dro – Incidente stradale a Pietramurata di Dro (Trento) davanti alla farmacia comunale, dove per cause ancora in via di accertamento da parte della pattuglia della Polizia locale intervenuta sul posto per due veicoli ed uno scooter che si sono scontrati. Ferite lievi per il centauro, sulla cinquantina e della zona, che è stato trasportato all’ospedale di Arco per accertamenti. Sul posto due ambulanze, Polizia locale e i vigili del fuoco di Dro con polisoccorso e 3 vigili.

Terminato l’intervento i vigili del fuoco di Dro sono stati chiamati ad intervenire per un altro incidente avvenuto a Dro davanti al supermarket della calzatura dove un autocarro da cava a tamponato l’auto che lo precedeva. Ferite lievi per le due signore a bordo dell’auto, una però è stata trasportata in ospedale sempre ad Arco per verificare le condizioni.