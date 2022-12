Due incidenti nel Bresciano, auto incendiata a Pian Camuno

venerdì, 30 dicembre 2022

Pian Camuno (Brescia) – Indagini in corso per un incendio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in Valle Camonica. Interessata un’autovettura, andata in fiamme nel Comune di Pian Camuno (Brescia). Sul posto la squadra di vigili del fuoco di Darfo Boario Terme e Breno e i carabinieri della compagnia di Breno.

Due incidenti sempre nella giornata odierna, il più grave sulla tangenziale Ovest cittadina con un 58enne a bordo del suo scooter che stava viaggiando e poi è stato urtato da una vettura. Dopo la rianimazione e la sua stabilizzazione, il 58enne è stato trasferito alla Poliambulanza di Brescia in condizioni gravissime. A Passirano (Brescia) altro incidente tra un furgone e un’utilitaria, con un ferito non in gravi condizioni: sul posto equipe medica, carabinieri e vigili del fuoco.