Due giovani arrestati per spaccio di droga a Bolzano 

lunedì, 5 dicembre 2022

Bolzano – Due giovani arrestati per spaccio di droga. Il personale della Squadra Mobile di Bolzano ha proceduto all’arresto in flagranza di reato per spaccio di droga: in carcere un italiano di 26 anni e di un moldavo di 25 anni.

I poliziotti, a seguito di risultanze investigative, all’uscita dal casello autostradale di Bolzano Sud sottoponevano a controllo il veicolo intestato e in uso ai due giovani.

La perquisizione permetteva il sequestro, a carico di entrambi, di nove confezioni contenenti quattro kilogrammi e mezzo di hashish e di un sacchetto contenente un etto di cocaina, rinvenuti all’interno dell’abitacolo.

Le successive perquisizioni domiciliari a carico dei due soggetti fermati consentivano il sequestro, di ulteriori due chilogrammi di hashish, di tre etti di marijuana e di oltre 2.500 euro, considerati il provento della vendita di altre analoghe sostanze. Al termine, entrambi i giovani venivano dichiarati in arresto in flagranza di reato.