Dro: masso finisce strada, chiusa l’ex statale 45 bis

sabato, 1 ottobre 2022

Dro (Trento)- Smottamento in località San Abbondio di Dro (Trento). Un masso di grandi dimensioni è finito su viale Trento, ex statale 45 bis, fermandosi in mezzo alla corsia nord. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Corpo di Dro, con tre mezzi e dieci vigili, e, dopo la verifica, è stata decisa la chiusura della strada fino a sopralluogo di questa mattina da parte del geologo reperibile provinciale.

Sono stati allerti i carabinieri e il servizio strada della Provincia di Trento per chiudere il bivio di ingresso della strada dalla statale 45 bis a circa 200 metri dall’evento. L’intervento si è concluso poco delle 3 di stanotte.