Donna travolta da furgone a Levico, è gravissima

martedì, 21 dicembre 2021

Levico – Donna travolta da furgone a Levico Terme (Trento), è gravissima. Una donna 69 anni che questa mattina attraversava la strada in una zona non servita da passaggio pedonale è stata investita da un furgone.

Il conducente, 37enne residente in zona, si è immediatamente fermato per assistere la donna e per chiamare i soccorsi. Sono giunti vigili del fuoco, carabinieri e l’ambulanza di 118 Trentino emergenza e l’elisoccorso. La 69enne è stata ricoverata in rianimazione al Santa Chiara di Trento. La prognosi è riservata.