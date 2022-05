Donna annegata a Calceranica al lago, l’autopsia chiarirà le cause

domenica, 22 maggio 2022

Calceranica al lago – Accertamenti in corso per chiarire le cause del decesso di una donna di 65 anni, annegata a Calceranica al lago (Trento). La donna – 65enne di Bieno – era entrata in acqua, poi si è sentita male. Forse è stato il malore alla base della tragedia, ma sarà l’autopsia a stabilire le cause.

Dei ragazzi hanno visto la donna in difficoltà e sono intervenuti subito i soccorsi che l’hanno portata a riva.

Si sono portate sul posto l’autosanitaria e l’ambulanza. Poi è arrivato anche l’elicottero del 118 di Trentino Emergenza che la ha trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento, dove la 65enne ha cessato di vivere.