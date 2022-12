Dazio, soccorso e recuperato escursionista 56enne ferito

venerdì, 30 dicembre 2022

Dazio (Sondrio) – Intervento dei tecnici della Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna del Cnsas sono stati attivati nel pomeriggio per un escursionista di 56 anni, scivolato mentre stava percorrendo con un amico un sentiero in località Culmine di Dazio, a una quota di circa 700 metri. L’uomo ha riportato la sospetta frattura di una caviglia e quindi non era più in grado di proseguire.

Sono partite subito le squadre, sette i tecnici del Cnsas operativi, in collaborazione con i militari della Guardia di finanza di Sondrio. I soccorritori hanno raggiunto l’infortunato, lo hanno valutato nella parte sanitaria e hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha trasportato il 56enne in ospedale a Sondrio.