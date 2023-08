Costa Volpino, recuperato il cadavere di una donna dal lago d’Iseo

domenica, 20 agosto 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Recuperato il cadavere di una donna dal lago d’Iseo. In serata è scattata la mobilitazione per l’avvistamento del cadavere di una donna a Costa Volpino (Bergamo). La chiamata alla centrale 118 Soreu è arrivata poco dopo le 19 ed è scattata la mobilitazione, con l’idroambulanza di Camunia Soccorso, in servizio sul Sebino, che è giunta in pochi minuti, quindi è stato recuperato il cadavere della donna, ultrasettentenne, e la salma consegnata all’equipe medica del 118.

Oltre all’idroambulanza di Camunia Soccorso sono giunti sul posto del rinvenimento del cadavere l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.