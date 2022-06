Costa Volpino, pensionata uccisa mentre attraversa via Nazionale

giovedì, 23 giugno 2022

Costa Volpino – Tragedia a Costa Volpino (Bergamo): pensionata travolta e uccisa mentre attraversa sulle strisce pedonali via Nazionale. La 71enne Michelina Dell’Angelo stava attraversando la strada principale del paese dell‘Alto Sebino quando è stata travolta da uno scooter con in sella un 55enne del posto.

Nonostante l’intervento dell’equipe medica non c’è stato nulla da fare per la 70enne, residente da anni a Costa Volpino e conosciutissima. Il 55enne è rimasto lievemente ferito e trasportato all’ospedale di Esine (Brescia) in codice giallo. Sul posto oltre all’ambulanza e ai sanitari, i carabinieri della Compagnia di Clusone e la Polizia Locale.