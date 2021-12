Costa Volpino, nella notte domato incendio in via Primo Maggio

giovedì, 23 dicembre 2021

Costa Volpino – Notte di lavoro per i vigili del fuoco intervenuti su un incendio a Costa Volpino (Bergamo). Poco prima delle 23 di ieri i vigili del fuoco volontari di Lovere (Bergamo), Darfo Boario Terme (Brescia) e l’autoscala della centrale di Bergamo sono stati allertati per un incendio tetto a Costa Volpino in via Primo Maggio e sono giunti con mezzi in pochi minuti. Sono andati distrutti 20 metri quadri di tetto. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo stabile e bonificato l’area compromessa. Non si sono registrati feriti.