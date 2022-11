giovedì, 3 novembre 2022

Costa Volpino – Grave incidente stradale nel pomeriggio a Costa Volpino (Bergamo). In via Roma, alle 15.30 un’auto è uscita fuori strada, finendo in un canale: il 78enne alla guida è stato rinvenuto in arresto cardio circolatorio e trasportato con manovre di rianimazione in corso in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto elisoccorso, automedica, ambulanza, vigili del fuoco, i rilievi e la ricostruzione di quanto accaduto sono affidati ai carabinieri.