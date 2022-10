Costa Volpino, arrestato dai carabinieri dopo aver accoltellato un collega in ditta

domenica, 16 ottobre 2022

Costa Volpino – I Carabinieri della Stazione di Costa Volpino, hanno tratto in arresto per tentato omicidio, O.O. classe 1972, cittadino dell’est Europa, coniugato incensurato, operaio di una ditta di carpenteria metallica.

Intorno alle ore 19 di ieri, al termine di giornata lavorativa, l’uomo in preda ai fumi dell’alcol, all’interno di una stanza, di una struttura ricettiva nel comune di Costa Volpino, ha iniziato un’accesa discussione, legata a motivi di convivenza, con il collega R.M. classe 1963, anch’egli cittadino dell’est Europa, coniugato incensurato.

La discussione è degenerato in colluttazione al termine della quale, l’arrestato, dopo essere stato colpito al volto, estraeva un coltello con lama di 10 cm, con il quale colpiva all’addome R.M. che è stato trasportato in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso non in pericolo di vita, ove è tuttora ricoverato. L’aggressore è stato condotto presso la casa circondariale di Bergamo.