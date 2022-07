Cosio Valtellino, rogo in azienda agricola, salve 800 mucche

giovedì, 28 luglio 2022

Cosio Valtellino – Incendio danneggia un’azienda agricola di Cosio Valtellino (Sondrio) e uno dei titolari è rimasto ustionato. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, dei distaccamenti di Morbegno e Mese che hanno lavorato per ore per mettere in salvo 800 mucche.

I danni sono ingenti e i titolari stanno ora cercando una soluzione per trovare un tetto alle 800 mucche. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato lo scoppio dell’incendio e l’innesco potrebbe essere avvenuto – per cause ancora da valutare – da alcune balle di fieno posizionate all’esterno dell’azienda agricola.