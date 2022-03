Cosio Valtellino, baita in fiamme a “Le Tagliate”

sabato, 19 marzo 2022

Cosio Valtellino – Incendio in località Le Tagliate. Nella serata di ieri quattro squadre del Comando vigili del fuoco di Sondrio provenienti della sede Centrale e dai distaccamenti di Morbegno e volontari di Talamona, sono intervenute in serata per un incendio di una baita nel comune di Cosio Valtellino in località “Le Tagliate”. Le fiamme hanno interessato la copertura in legno e buona parte del piano secondo. Le operazioni di spegnimento iniziate intorno alle 20 sono terminate alle 1.30 circa. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri della Stazione Morbegno