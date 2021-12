Coronavirus: un decesso, 300 casi e una nuova ordinanza in Alto Adige

sabato, 25 dicembre 2021

Bolzano – Un nuovo decesso con Covid-19, 300 casi e una nuova ordinanza sul fronte-Coronavirus nel giorno di Natale in Alto Adige.

ORDINANZA

Di fronte al continuo aumento delle infezioni da Sars-Cov-2 a livello nazionale – causato anche dal diffondersi della variante omicron – il Governo, ieri (24 dicembre), ha approvato il Decreto Legge n. 221, che prolunga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, introduce ulteriori disposizioni di sicurezza e amplia l’utilizzo della certificazione verde (green pass).

Il Presidente della Provincia Arno Kompatscher ha recepito queste disposizioni anche per il territorio provinciale attraverso l’ordinanza contingibile e urgente n. 39. La nuova ordinanza è stata firmata nella tarda serata del 24 dicembre. Le nuove disposizioni hanno efficacia sin da subito su tutto il territorio provinciale.

Ampliamento dell’obbligo di utilizzo della mascherina FFP2

Le mascherine FFP2 sono ora obbligatoriamente da utilizzare – nei locali chiusi e all‘aperto – oltre che nei casi finora già previsti, anche nelle seguenti situazioni: spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi luoghi è fatto divieto del consumo di cibi e bevande nei locali al chiuso, fatte salve le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio.

Attività sospese fino al 31 gennaio

Fino al 31 gennaio 2021 sono sospese le seguenti attività: attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso; feste, comunque denominate, eventi a queste assimilati e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Nuovi ambiti in cui è richiesto il green pass semplice o il green pass rafforzato

Le misure più restrittive si applicano per l’accesso a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice: qui, in aggiunta al green pass rafforzato (vaccinati e guariti), sarà necessario aver ricevuto la dose di richiamo del vaccino (booster) oppure esibire il risultato negativo di un test antigenico o molecolare.

Dal 30 dicembre Il green pass rafforzato sarà necessario anche per le seguenti attività:

– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

– sport di squadra, piscine, centri natatori, palestre, centri fitness, centri sportivi comunque denominati, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;

– parchi tematici e di divertimento, centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;

– centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, e le relative attività di ristorazione;

– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Il green pass semplice (vaccinati, guariti o testati) è necessario da subito anche per la partecipazione a qualsiasi corso di formazione privato, se svolto in presenza.

Disposizioni che rimangono in vigore.

Le seguenti disposizioni contenute nell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 37 del 3 dicembre 2021 – insieme alle integrazioni contenute nell’ultima ordinanza – sono prorogate fino alla fine dello stato di emergenza: protezione delle vie respiratorie anche all’aperto, green pass semplice per i mezzi del trasporto pubblico locale e nelle strutture ricettive, green pass rafforzato nella ristorazione, al tavolo e al banco, applicazione delle linee guida nazionali per gli impianti di risalita, regole per gli spettacoli aperti al pubblico.

L’Ordinanza n. 38 può essere consultata sugli appositi siti web della Provincia.

I DATI

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.823 tamponi PCR e registrato 150 nuovi casi positivi. Inoltre 156 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (25 dicembre) sono stati effettuati in totale 771.993 tamponi su 273.739 persone.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: (24 dicembre ): 1.823

Nuovi casi testati positivi da PCR: 150

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 100.025*

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 771.993

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 273.739 (+464)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.683.218

Test antigenici eseguiti ieri: 8.382

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 156

Test nasali eseguiti fino al 24.12.2021: 1.282.506 test totali, 4.015 risultati positivi, di cui 2.124 confermati, 453 PCR negativi, 1.438 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (24.12.) per fascia d’età:

0-9: 38 = 12%

10-19: 52 = 17%

20-29: 47 = 15%

30-39: 56 = 18%

40-49: 43 = 14%

50-59: 41 = 13%

60-69: 13 = 4%

70-79: 7 = 2%

80-89: 6 = 2%

90-99: 3 = 1%

100+: 0 = 0%

Gesamt: 306 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 72

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 55 (agg. al 23.12.2021 ore 19:30)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 7

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 19

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.297 (+1)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 7.930

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 179.017

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 186.947

Guariti totali: 93.738 (+412)

*Il numero delle persone testate positive al coronavirus di ieri (24.12.) è stato corretto da 99.722 a 99.719 dalla ripartizione informatica a fronte di un ricalcolo.