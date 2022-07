Coronavirus, i dati in Lombardia e Trentino

venerdì, 15 luglio 2022

Sondrio – 27 nuovi decessi con Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore. A fronte di 53.346 tamponi effettuati, sono 13.001 i nuovi positivi (24,3%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 53.346, totale complessivo: 39.386.261

– i nuovi casi positivi: 13.001

– in terapia intensiva: 44 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.482 (+27)

– i decessi, totale complessivo: 41.073 (+27)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.987 di cui 1.541 a Milano città;

Bergamo: 1.227;

Brescia: 1.633;

Como: 736;

Cremona: 449;

Lecco: 353;

Lodi: 296;

Mantova: 657;

Monza e Brianza: 1.063;

Pavia: 747;

Sondrio: 213;

Varese: 1.241.

I dati in Trentino

Sono 824 i casi odierni, di cui 8 positivi al molecolare (su 98 test effettuati) e 816 all’antigenico (su 3.072 test). I molecolari poi confermano 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Fortunatamente non si registrano decessi ma sono in aumento i pazienti in ospedale: oggi sono infatti 93, di cui 2 in rianimazione: nella giornata di ieri si sono state registrate 11 dimissioni a fronte di 21 nuovi ricoveri. Infine i vaccini somministrati raggiungono quota 1.231.117, di cui 428.536 seconde dosi e 351.828 terze dosi.

Questi i positivi odierni suddivisi per classi di età:

0-2 anni 13

3-5 anni 6

6-10 anni 12

11-13 anni 16

14-18 anni 25

19-39 anni 194

40-59 anni 259

60-69 anni 132

70-79 anni 93

80 + anni 74