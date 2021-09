Coronavirus, i dati di Trentino e Lombardia

martedì, 28 settembre 2021

Sondrio – Sei morti con Covid-19 nelle ultime 24 ore in Lombardia. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6). A fronte di 63.638 tamponi effettuati, sono 345 i nuovi positivi (0,5%). Nessun nuovo caso a Lecco e Lodi. I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 63.638, totale complessivo: 14.904.772

– i nuovi casi positivi: 345

– in terapia intensiva: 56 (-6)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 393 (+4)

– i decessi, totale complessivo: 34.032 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 111 di cui 56 a Milano città;

Bergamo: 28;

Brescia: 44;

Como: 25;

Cremona: 5;

Lecco: 0;

Lodi: 0;

Mantova: 10;

Monza e Brianza: 14;

Pavia: 28;

Sondrio: 3;

Varese: 57.

I DATI DEL TRENTINO

Nella giornata odierna il bollettino Apss dei casi di Covid-19 fortunatamente non registra casi di decessi dovuti al coronavirus in Trentino. Sono 3 i pazienti in rianimazione, su 24 persone ricoverate in ospedale, due in più, frutto di 3 nuovi ingressi nei reparti ospedalieri a fronte di una dimissione.

Su 395 tamponi molecolari, tutti processati dal laboratorio dell’Azienda sanitaria, sono emersi 5 nuovi casi positivi e confermate 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I 3.637 tamponi antigenici effettuati hanno rilevato 20 nuovi casi positivi, la maggior parte con pochi sintomi. I nuovi guariti sono 51 in più, per un totale da inizio pandemia di 46.617. Stamane risultavano somministrati 738.420 vaccini, di cui 341.825 seconde dosi.

Dei nuovi positivi, 1 ha tra 3-5 anni, 1 tra 11-13 anni e 1 tra 14-19 anni. Oggi dunque si registrano 3 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare; si sta ricostruendo se questo comporterà il quarantenamento di altre classi (ieri le classi in quarantena erano 2). Tra i nuovi casi nelle fasce di età adulte, 4 hanno tra 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e nessuno ha 80 e più anni.

A cittadini over 80 sono state somministrate 68.329 dosi di vaccino, a cittadini tra i 70-79 anni 91.955 dosi e a cittadini tra i 60-69 anni 110.290 dosi.

Prosegue il tour del camper vaccinale sul territorio

Il camper vaccinale itinerante continua a macinare chilometri. Visto il buon successo dell’iniziativa – sono state 263 le somministrazione del vaccino anti Covid-19 – prosegue il tour del camper per le valli del Trentino. L’obiettivo è raggiungere chi ancora non si è vaccinato e convincere gli indecisi grazie all’esperienza di assistenti sanitarie, infermieri e medici sempre disponibili a chiarire dubbi e perplessità sul vaccino. Chi lo desidera, può vaccinarsi direttamente sul posto. Domani il camper sarà a Fondo, in alta Val di Non e proseguirà il suo giro a Ronzo Chienis (giovedì), Tesero (venerdì) e Tiarno di Sotto (sabato). Dalla settimana prossima le tappe giornaliere raddoppiano, con due diverse piazze in programma nella stessa giornata. Si rinnova anche l’appuntamento con gli open day vaccinali a Trento sud: sabato 2 ottobre e domenica 3 ottobre dalle 9 alle 13 è previsto l’accesso libero alla vaccinazione.

Il progetto del camper vaccinale è organizzato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, gli Ordini delle professioni sanitarie e il supporto degli amministratori locali sul territorio.

Le tappe del camper dal 29 settembre al 5 ottobre:

Fondo (piazza San Giovanni) – mercoledì 29 settembre mattina

Ronzo Chienis (parco pubblico) – giovedì 30 settembre mattina

Tesero (piazza del Municipio) – venerdì 1° ottobre mattina

Tiarno di Sotto (fiera di San Francesco) – sabato 2 ottobre tutto il giorno

Comano/Ponte Arche (via delle Fucine) – lunedì 4 ottobre mattina

San Lorenzo Dorsino – lunedì 4 ottobre pomeriggio

Palù del Fersina (località Tolleri) – martedì 5 ottobre mattina

Fierozzo/San Felice (via Ronca) – martedì 5 ottobre pomeriggio

Le date successive, fino a sabato 16 ottobre, sono in via di definizione con le varie amministrazioni locali che mettono a disposizione lo spazio pubblico.

Sempre nell’ottica di incentivare la vaccinazione, soprattutto in vista dei nuovi obblighi di Green pass nei luoghi di lavoro, vengono riproposti anche per il prossimo fine settimana gli open day al drive through di Trento sud (Mattarello). Sabato 2 ottobre e domenica 3 ottobre (dalle 9 alle 13) sarà quindi possibile accedere liberamente alla vaccinazione senza appuntamento. L’accesso libero al centro vaccinale sarà possibile solo in queste fasce orarie per non creare disagi a chi ha già un appuntamento fissato per il pomeriggio del sabato e della domenica. Chi ha già fatto, o farà, la prima dose senza appuntamento, dovrà poi prenotare in autonomia la seconda somministrazione al Cup online. Le sedute ad accesso libero sono pensate per chi ancora non ha iniziato il ciclo vaccinale; chi ha già fatto la prima dose dovrà rispettare l’appuntamento della seconda, secondo gli intervalli di tempo previsti dal tipo di vaccino.

Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali ricordiamo come sempre di presentarsi con la tessera sanitaria e i moduli per la vaccinazione già compilati (https://bit.ly/3aUwBCX).