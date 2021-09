Coronavirus, 4 decessi in Lombardia: i dati. 23 ricoverati in Trentino

giovedì, 30 settembre 2021

Trento – L’ultimo giorno di settembre non presenta decessi da Covid-19, ed i nuovi contagi sono 26. Le vaccinazioni questa mattina hanno superato quota 742mila ed i pazienti in rianimazione purtroppo sono diventati 4.

Nel dettaglio, sono 13 i casi positivi al molecolare (su 841 test effettuati) e 13 all’antigenico (su 3.366 test effettuati). I molecolari hanno confermato anche 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Negli ospedali nessun nuovo ingresso nelle ultime 24 ore e nemmeno dimissioni: il totale dei pazienti è di 23, compresi i 4 che si trovano in terapia intensiva.

Fra i nuovi positivi c’è anche 1 bambino di nemmeno 2 anni. Poi ben 12 fra i 40 ed i 59 anni e nessuno fra gli ultra ottantenni. Le somministrazioni di vaccino sono state fino a questa mattina 742.410, di cui 342.603 seconde dosi e 1.537 terze dosi. 27 i guariti di oggi, per un totale di 46.694. 1 sola la classe al momento in quarantena.

I DATI DELLA LOMBARDIA

4 i decessi in Lombardia nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-4). A fronte di 58.426 tamponi effettuati, sono 401 i nuovi positivi (0,6%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 58.426, totale complessivo: 15.018.078

– i nuovi casi positivi: 401

– in terapia intensiva: 57 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 380 (-4)

– i decessi, totale complessivo: 34.041 (+4)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 135 di cui 60 a Milano città;

Bergamo: 21;

Brescia: 54;

Como: 26;

Cremona: 11;

Lecco: 12;

Lodi: 3;

Mantova: 13;

Monza e Brianza: 23;

Pavia: 12;

Sondrio: 14;

Varese: 47.