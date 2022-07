Controlli della Polizia di Stato nei parchi del Bresciano

venerdì, 15 luglio 2022

Brescia – Controlli della Polizia di Stato nei parchi cittadini. Costante la presenza delle Forze dell’ordine nei parchi cittadini per garantirne la sicurezza. Nel pomeriggio di ieri si è svolto un servizio di controllo nei parchi pubblici della città mirato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.

Tale servizio, condotto da un Funzionario della Polizia di Stato, ha visto affiancarsi al personale della Questura anche due pattuglie della Polizia Locale e un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato.

I controlli hanno interessato il Parco Gallo, Pescheto, Tarello e Nicoletto ove sono stati identificati 26 persone e, grazie all’ausilio dell’unità cinofila, è stata rinvenuta e sequestrati 30 grammi hashish.

Inoltre, presso il parco Pescheto è stato deferito un 30enne per possesso di sostanza stupefacenti (9 grammi).

A fine servizio risultavano essere state identificate numerose persone, alcuni dei quali con precedenti di polizia; una persona è risultata non in regola con il permesso di soggiorno.