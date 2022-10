Controlli della Polizia di Stato a Trento: arresti ed espulsioni

giovedì, 20 ottobre 2022

Trento – Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte della questura di Trento, finalizzati a prevenire e reprimere attività delittuose riconducibili alla criminalità diffusa, allo spaccio di stupefacenti ed a situazioni di degrado.

Nel pomeriggio del 15 ottobre il personale della Squadra Mobile ha arrestato in flagranza del reato di furto un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, con diversi precedenti penali e di Polizia. Gli agenti hanno notato il soggetto a bordo di una bicicletta elettrica, con in mano dei capi di abbigliamento nuovi, con dispositivo antitaccheggio ben visibile, che alla vista degli operatori ha tentato di darsi ad una repentina fuga. Notato tale atteggiamento, immediatamente gli agenti di polizia lo hanno raggiunto, fermato e sottoposto a controllo, dal quale sono stati rinvenuti all’interno della tasca della felpa numerosi grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il 30enne tunisino, inoltre, non ha saputo fornire alcuna giustificazione in merito ai capi di abbigliamento in suo possesso, aventi un valore di mercato di oltre 500 euro ed ancora muniti di apparecchiatura antitaccheggio ed etichettature. Pertanto, accertata la provenienza illecita, la merce è stata successivamente restituita ad un esercizio commerciale dal quale era stata precedentemente asportata. Mentre per quanto riguarda la bicicletta, sono tuttora in corso accertamenti per verificarne la provenienza.

Invece ieri pomeriggio la Squadra Mobile, con il Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e un’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno effettuato un’attività congiunta in centro città, tra le piazze Dante, Santa Maria Maggiore nelle zone limitrofe, nonché nel parco cittadino di Santa Chiara e nel parco San Marco che ha portato al controllo di 72 soggetti, alcuni dei quali gravati da precedenti penali e di Polizia.

Tra i soggetti controllati sono stati adottati i seguenti provvedimenti: a un cittadino senegalese irregolare sul territorio nazionale, è stato notificato un decreto di espulsione; a una cittadina italiana di 18 anni è stato notificato l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato ad irrogare la misura dell’ammonimento e un italiano di 35 anni è stato notificato un decreto di citazione per il reato di furto aggravato. Infine un minore è stato riaccompagnato in una struttura per minorenni, da cui si era allontanato arbitrariamente.