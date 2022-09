venerdì, 30 settembre 2022

Laives (Bolzano) – Commette un furto a Trento, 30enne arrestato a Bolzano. Il personale della Squadra Mobile di Bolzano, su richiesta della Squadra Mobile di Trento, si portava sulla statale 12, nei pressi dello svincolo di Pineta di Laives, in quanto, in una zona boschiva adiacente, era stato localizzato uno smartphone provento di un furto commesso qualche ora prima a Trento.

Durante le operazioni di ricerca, il personale rintracciava un cittadino centrafricano di 30 anni, con precedenti di polizia a carico. L’uomo, vistosi scoperto dall’arrivo degli agenti della Mobile, che si erano qualificati, esibendo placca e tesserino di riconoscimento, improvvisamente li aggrediva, prima con alcuni pugni e poi anche con una grossa pietra. L’aggressore veniva comunque bloccato, anche grazie all’intervento di una pattuglia della Squadra Volante, giunta in ausilio.

La successiva attività di perquisizione personale consentiva il recupero, oltre che del cellulare oggetto di ricerca, anche di un ciclomotore e di un portafoglio di provenienza furtiva. Al termine delle attività, il cittadino straniero veniva dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e ricettazione e associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Procura.

Degli agenti intervenuti, uno ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni, altri due in 5 giorni.