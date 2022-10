Cles: senza esito le ricerche di Sara Pedri

martedì, 18 ottobre 2022

Cles (Trento) – Sospese le ricerche del corpo di Sara Pedri (nella foto). Non hanno dato esito i tre giorni di ricerche del corpo della ginecologa 31enne di Forlì scomparsa il 4 marzo 2021. L’auto, con all’interno il cellulare, venne ritrovata nella zona del ponte di Mostizzolo e per mesi la task force, coordinata dal comandante dei carabinieri della compagnia di Cles, Maggiore Guido Quatrale, ha cercato la 31enne.

Le ricerche, che non si sono mai fermate, sono difficili perché l’acqua è melmosa, scura, profonda, e negli ultimi tre giorni a Cles (Trento) sono arrivati i carabinieri subacquei del nucleo di Genova, con una sofisticata tecnologia per la scansione tridimensionale sott’acqua e di sei cani addestrati nel ritrovamento dei cadaveri. Le ricerche non hanno dato esito positivo e sono state sospese.