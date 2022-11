Chiesa in Valmalenco: 74enne trovato privo di vita

lunedì, 28 novembre 2022

Chiesa in Valmalenco (Sondrio) – Rinvenuto cadavere in località San Giuseppe di Chiesa in Valmalenco (Sondrio). L’allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio, quando in una strada sterrata a pochi passi dal centro sportivo è stato trovato riverso a terra un uomo di 74 anni. E’ immediatamente scattato l’allarme con richiesta di soccorsi al 112Nue.

Sul posto sono giunti l’equipe medica del 118, i tecnici del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri delle locale Stazione. I sanitari hanno constatato il decesso e il cadavere è stato trasportato all’obitorio del paese. Sono ora in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso.