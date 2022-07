Cercatore di funghi comasco trovato morto in Alta Valtellina

venerdì, 29 luglio 2022

Valdidentro – Un fungiatt comasco di 39 anni ha perso la vita in Alta Valtellina. L’uomo non ha fato rientro nella serata di ieri e le ricerche erano scattate dalla tarda serata di ieri. Oggi – a pochi passi dalla statale 301 del Foscagno – in territorio di Isolaccia, frazione di Valdidentro (Sondrio) è stato trovato il corpo senza vita di un 39enne. Una quarantina di persone, tra tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Bormio della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di Finanza, carabinieri e vigili del fuoco, sono state impegnate nelle ricerche: dopo il ritrovamento dell’auto, le operazioni si sono concentrate nei dintorni.

Oggi i soccorritori l’hanno ritrovato, purtroppo senza vita: era riverso a terra, non molto distante dal parcheggio. Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe dovuta a un malore, le cause sono in fase di accertamento.