Calci e pugni ai carabinieri, 22enne arrestato in Valtellina

mercoledì, 5 ottobre 2022

Tirano (Sondrio) – Arrestato 22enne dai carabinieri della Compagnia di Tirano. Ieri sera i militari hanno ricevuto una richiesta di intervento sul numero di emergenza 112 da parte dei familiari di un giovane violento. La centrale operativa ha quindi inviato sul posto i militari in turno dell’Aliquota Radiomobile, i quali hanno subito riconosciuto il 22enne che, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici, dopo essere entrato nella casa dei propri familiari nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di avvicinamento agli stessi ed ai luoghi di loro dimora, ha aggredito verbalmente i presenti e assunto un atteggiamento violento e minaccioso.

Il giovane, alla vista dei militari intervenuti, si scagliava contro di loro cercando di colpirli con calci e pugni. Il 22enne è stato quindi bloccato, posto in sicurezza e condotto in caserma in stato di arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato all’autorità giudiziaria per l’inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura della sorveglianza speciale a cui è soggetto. Oggi l’udienza di convalida dell’arresto al tribunale di Sondrio.